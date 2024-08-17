İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında 36 ilde gerçekleştirilen "Gürz-8" operasyonlarında 222 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Mücadelemiz sonuna kadar sürecek"

Türkiye genelinde bölücü terör örgütüne yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gürz-8" operasyonları çerçevesinde 222 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Bakan Yerlikaya, açıklamasında güvenlik güçlerinin kararlılıkla mücadeleye devam edeceğini vurgulayarak, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin TEM şubeleri tarafından yürütülen operasyonlar, 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, terör örgütüne üye olma, örgütün kırsal kadrolarına katılma planları yapma, geçmişte örgüt faaliyetlerinde bulunma, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapma, terörizme finansman sağlama ve örgüt adına işbirlikçilik yapma gibi suçlarla bağlantılı oldukları tespit edildi. Ayrıca, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah, döviz, Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

"Milletimizin duası kahraman polislerimizle"

Bakan Yerlikaya, operasyonlara katılan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Kahraman polislerimize Allah'tan güç ve kuvvet diliyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.