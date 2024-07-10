ANKARA (AA) - Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkı Savunma Derneği (GÜSODER), sahipsiz köpeklerin güvenli alanlara taşınmasını ve kamusal alanlarda besleme yapılmasının engellenmesini istedi.

GÜSODER üyeleri, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin TBMM Dikmen kapısında basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan avukat Meltem Zorba, Türkiye’de her gün sahipsiz köpek saldırıları yaşandığını ve bu saldırıların bazılarının ölümle sonuçlandığını söyledi.

Sahipsiz köpek sorunuyla 3 yıldır mücadele ettiklerini belirten Zorba, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması talebimizi seslendirmekteyiz." dedi.

"Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat" yaklaşımıyla sorunu çözen bir ülke bulunmadığını ifade eden Zorba, şunları kaydetti:

"Dernek ve gönüller olarak bütün sahipsiz başıboş köpeklerin güvenli alanlara alınmasını ve kamusal alanlarda besleme yapılmasının engellenmesini talep ediyoruz. Başıboş köpek sorunun rasyonel ve etkin bir şekilde çözülmesi amacıyla, her türlü çözüm yönteminin değerlendirdiği kanun değişikliği teklifi için Hükümetimize ve Meclisimize desteğimiz tamdır."