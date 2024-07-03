Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanvekili Güven Duvan, Edirneli çocukları yüzme sporuna davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle ilkokul çağındaki çocukların yüzme sporuna yönelmesi için çağrıda bulunan eski Türkiye rekortmeni milli yüzücü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanvekili Güven Duvan “ilimizde Türkiye’nin hatta Balkanların en güzel yüzme havuzuna sahibiz. Bu havuzda yıl boyunca Türkiye’nin en önemli sporcularını ağırlayarak başarılı organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Yaz aylarının gelmesi ve okulların tatil olmasıyla birlikte Edirne’deki çocuklarımızı yüzme sporunu öğrenmeye ve geleceğin şampiyon adayları olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Yüzme sporunun faydalarına da değinen Duvan “Yüzme sporunun pek çok fizyolojik faydaları vardır. Yüzme, kas ve iskelet sistemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi gibi çeşitli fiziksel sistemlerin sağlığının geliştirilmesinde olumlu özelliklere sahiptir.

Yüzmenin faydaları arasında vücuttaki tüm hareket organlarını çalıştırması ilk sırada yer alır. Özellikle çocukluk döneminde sağlıklı büyüme ve gelişmeyi destekler. Çocuklarda kas gelişiminin yanı sıra kuvvet, denge, refleks, ritim gibi özelliklerin gelişimi için de yüzme sporu katkı sağlar.

Yüzmenin en temel faydalarından birisi kas ve eklemlerin çalışmasını desteklemesidir. Yüzme sporu, tüm yaş gruplarında kasların kuvvetinin artırılmasında, eklemlerin hareket yeteneğinin artırılmasında fayda sağlar. Aynı zamanda kas ve eklemlerin hareket sıklığı arttığı için vücudun genelinde bir esneklik sağlar. Bunun yanında yüzme sırasında ritimli hareketler ile su üzerinde durma durumu dengenin geliştirilmesinde önemlidir. Yüzme düzenli bir fiziksel aktivite haline geldiğinde genellikle yüzen kişilerin reflekslerinin geliştiği de yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Diğer yandan yüzme ile kemik yoğunluğunun arttığına dair çalışmalar vardır.

Günlük hayatta çoğunlukla masa başında veya ayakta bir çalışma sistemi olmasından dolayı tüm yaş grupları için bir postür bozukluğundan bahsedilebilir. Yüzme ile sırt, omuz ve kol kaslarının çalışmasıyla beraber duruşu etkileyecek kaslar güçlenir. Bu sayede yüzme sporu duruş bozukluğunun giderilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Yüzmenin fizyolojik faydalarından bir diğeri ise solunum sistemi üzerindeki olumlu etkileridir. Yüzme sporu diğer sporlarla karşılaştırıldığında diğer sporlar genellikle ayakta yapılır. Ancak yüzme genellikle yüz üstü suyun üzerinde bir kuvvet uygulama prensibine dayanır. Bu noktada suyun göğse yaptığı baskıdan dolayı nefes alıp vermek ayakta durulan pozisyona göre biraz daha zorlaşır. Bu zorluk solunum yapan kasların geliştirilmesini sağlayarak solunum kapasitesinin artırılmasını sağlar. Yapılan çalışmalar da yüzen kişilerin yüzmeyen kişilere oranla solunum kapasitelerinin daha yüksek olduğunu belirtmiştir.”