Bayram haftasında düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni güne yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu anda 2 bin 321 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 2 bin 447 lira seviyesinde. Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte 18 Haziran altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 447 lira seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 950 liradan alıcı buluyor.

Ons altın fiyatı ve piyasa beklentileri

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,6 değer kaybederek 2 bin 319 dolardan günü kapattı. Şu dakikalarda ise yüzde 0,1 artışla 2 bin 321 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlayacağı beklentilerine rağmen varlık fiyatlamalarındaki belirsizliğin sürdüğünü belirtiyor.

Piyasa analizleri ve teknik görünüm

Analistlere göre, ABD'de açıklanan veriler, enflasyonla mücadelede sıkı duruşun etkilerini göstermeye başladı. Gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik veriler, ekonomide yavaşlama sinyallerini takip edecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 330 ve 2 bin 350 dolar seviyeleri direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyeleri ise destek konumunda.