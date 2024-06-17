Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, gece saatlerinde tramvay durağında yaşanan trajik bir olayda güvenlik görevlisi Bekir Kılıç (48), arkadaşı Papatya K. (32) ile buluştu. Ancak görüşme sırasında Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu belirlenen Metin A. (28) beklenmedik bir şekilde saldırdı. Genç kadını korumak için müdahale eden Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Suçlu yakalandı

Sağlık ekipleri ve polis, olay yerine hemen müdahale etti ancak Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Metin A., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Metin A., Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı ve sağlık kontrolünden geçirildi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlı, adliyeye sevk edildi.