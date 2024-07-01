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Öte yandan Aktaş'ın bıçaklanma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Aktaş'ın güvenlik görevlisi ile tartıştığı, ardından güvenlik görevlisinin Aktaş'a saldırıp, bıçaklayarak yere yatırıp tekmelediği anlar yer aldı.

Tartışma sırasında güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, Aktaş'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aktaş, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki yazlık sitede meydana geldi. Site havuzunda alkol aldığı ileri sürülen site sakini Sezer Soner Aktaş ile kendisini uyaran sitenin güvenlik görevlisi Ali Aşkın Kurt, arasında tartışma çıktı.

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