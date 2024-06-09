ANKARA (AA) - TÜRK-İŞ'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası, özel güvenlik sektörünün önemini vurgulamak amacıyla hayata geçirdiği "Özel Güvenlik Farkındalık Projesi" kapsamında anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kademlerinde etkinlikler düzenledi.

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 360 bin aktif özel güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirterek, özel güvenlik görevlilerinin kamu güvenliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin beşikten mezara kadar hayatın her anında insanların yanı başında görevini icra ettiğini vurgulayan Çağırıcı, özel güvenlik sektörünün önemine dikkat çekmek için sendika olarak "Özel Güvenlik Farkındalık Projesi"ni hayata geçirdiklerini kaydetti.

Projeyle anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim kademlerinde etkinlikler düzenlediklerini aktaran Çağırıcı, şu bilgileri verdi:

"Balıkesir genelinde yürüttüğümüz projeyle Berna Kundakçı Anaokulu, Balıkesir Edremit Şehit Kadir Altinöz İlköğretim Okulu, Hasan Akın Anadolu Lisesi ve Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu'nda seminerler düzenledik. Bu etkinliklerde özel güvenlik görevlilerinin ülkemizin kamu güvenliğine sağladığı katkının anlaşılması için mesleğimizle ilgili bilgilendirmeler yaptık. Ayrıca, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Uygulaması (KAAN) ve Özel Güvenlik Eğitimlerini Geliştirme ve Alan/Branş Eğitimleri (ÖZGE) projelerinden bahsettik. Olumlu geri bildirimler aldığımız projemize destek sunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığımıza ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."