Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazada şoförün ev hapsine devam

Anakara'da 2 yıl önce, 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin davada, EGO otobüsü şoförü Yıldırım Çiçek'in ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi

EGO Genel Müdürlüğüne ait 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent yönüne giderken kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sürücü Yıldırım Çiçek’in kanında, sentetik bir uyarıcı olan 'amfetamin' tespit edildi. Ayrıca Çiçek’in otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan belirlendi.



Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, olay anında kanında amfetamin tespit edilen ancak Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmayan şüpheli Yıldırım Çiçek’in 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara Batı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanık Yıldırım Çiçek katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme başkanı, adli tıp kurumundan gelen kan raporuna karşı avukat beyanlarını sordu. Şikayetçi avukatları, raporun kazadan uzun süre sonra düzenlendiği gerekçesiyle sanığın kanında uyarıcı madde tespit edilmediğini öne sürerek, Yıldırım Çiçek’in tutuklanması talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yıldırım Çiçek’in ev hapsi şeklindeki adli kontrolünün devamına karar vererek, duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.