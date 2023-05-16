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Araç satın almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon

Araç satın almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran çeteye operasyon
16 Mayıs 2023 Salı 10:09
ADANA'da, halk arasında, 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdığı tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan teknik takiple, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon düzenledi. Aralarında kadınların da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde 85 bin 400 lira, 100 bin lira değerinde altın, 1 ruhsatsız tabanca, 34 cep telefonu sim kartı, 16 banka hesabı kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ()

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