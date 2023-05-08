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Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı kazada ölen 13 kişinin cenazesi teslim edildi

Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı kazada ölen 13 kişinin cenazesi teslim edildi
08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:10
HATAY'ın Belen ilçesinde, TIR ile çarpışıp kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun daldığı asker uğurlamasında hayatını kaybeden 13 kişinin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaza, önceki gün saat 19.00 sıralarında Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Belen istikametinden Antakya yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Mehmet Garip Şeyhanlı yönetimindeki 16 ADD 920 plakalı TIR ile çarpışarak karşı şeride geçti. Kamyon, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi’nden Ahmet Koyuncu'nun asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Bölgeye park edilen araçları biçen kamyon alev topuna dönerken, park halindeki araçlardan bazıları da yandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ahmet Koyuncu'nun yara almadan kurtulduğu kazada, halası Hatice Kalbur, halasının oğlu Hüseyin Kalbur, amcası İbrahim Koyuncu, kuzeninin eşi Meryem Koyuncu, kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu ile Gülşen'in oğulları Hüseyin ve Arda, dayısının eşi Halime Yıldırım, aile fertlerinden Alyasima Koyuncu, TIR şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı ile o sırada durakta bekleyen Hediye Karaçar, eşi Turhan Karaçar ve Kemal Küçük hayatını kaybetti.
Kazada ölenlerin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'ın Kırıkhan ilçesine götürüldü. ()

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