Otomobil çarpan eşine, elini tutarak destek oldu

ZONGULDAK'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emine Ünal (66), yaralandı. Ağlayan Ünal’a, eşi elini tutarak destek oldu.Kaza, saat 12.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Can Atakan yönetimindeki 34 GBG 794 plakalı otomobil, eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ünal’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağlayan Ünal’a ekipler müdahale ederken, bu sırada eşi ise elini tutarak destek oldu. Emine Ünal, ambulansla özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ünal’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ()