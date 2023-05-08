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Polise yumruk attı, vatandaşlar tepki gösterdi; o anlar kamerada

Polise yumruk attı, vatandaşlar tepki gösterdi; o anlar kamerada
08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:12
BARTIN’da cadde ortasında arkadaşıyla kavga eden O.S.A., olaya müdahale eden polise de yumruk attı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşların tekme ve yumruk darbeleriyle saldırdığı O.S.A.'yı yumruk attığı polis ve meslektaşları kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, önceki akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen, T.N. ve O.S.A., mağazaların bulunduğu cadde üzerinde tekme ve yumruk ile birbirlerine saldırdı. Vatandaşların yoğun olduğu bir saatte cadde üzerinde bulunan iki polis memuru kavgaya müdahale etti, tarafları güçlükle ayırdı. Bu sırada O.S.A., kavgayı ayıran polislerden birine yumruk attı. Çevrede toplanan vatandaşlar, duruma tepki göstererek O.S.A.'ya saldırdı. Tekme ve yumruk darbeleriyle linç edilmek istenen şüpheliyi, yine yumruk attığı polis memuru ile meslektaşları öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.
Gözaltına alınan O.S.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ve ev hapsi verilerek, serbest bırakıldı. O.S.A. ile arkadaşının kavgası ve polise yumruk atılması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. ()

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