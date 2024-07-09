Kuşadası halkı, 2024 yılının ilk yarısında Güvercin Masa’ya rekor düzeyde talep gönderdi. Güvercin Masa, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkili bir şekilde ilgili birimlere ileterek geri dönüş sağlıyor. Peki, bu talepler hangi yollarla iletiliyor ve geri dönüş süreçleri nasıl işliyor?

Kuşadalılar, taleplerini çeşitli kanallar üzerinden Güvercin Masa'ya ulaştırabiliyor. İlk 6 aylık dönemde toplanan 60 bin 991 talebin dağılımı şu şekilde:

Başvuru Merkezi: 10 bin 834

E-posta, WhatsApp ve Sosyal Medya: 19 bin 881

Çağrı Merkezi: 30 bin 276

Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi, vatandaşların taleplerine hızlı yanıt vererek, 45 bin 749 başvuruya geri dönüş sağladı. Bu süreçte, vatandaşların talepleri ilgili birimlere ve dış kurumlara iletilerek, alınan cevaplar doğrultusunda olumlu ya da olumsuz geri dönüşler yapıldı.