2021 yılında hizmete giren Güzbel Cafe, 1 haftalık tadilattan sonra yepyeni bir görünüme kavuştu.

Pizza, hamburger ve kahvaltı seçenekleri

Pizza, hamburger çeşitleri, kahvaltı, soğuk sıcak ve alkollü içecek seçenekleriyle geniş bir yelpaze sunan Güzbel Cafe, her zevke hitap ediyor.

Deniz manzaralı ve uygun fiyatlı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, açılışta yaptığı konuşmada, "Ekonomik durumun kötü olduğu bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar aileleriyle deniz kenarına gidip bir şey yiyip içtiklerinde o ay kendilerini toparlayamazlar çünkü her şey çok pahalı. Güzelbahçe hem emlak hem yeme içme konusunda İzmir'de en yüksek değerde seyirden ilçelerden. Deniz manzaralı bir cafemiz var ve çay 8 TL hiç bir yerde yok. Tüm ürünlerimizde %20 indirim yaptık. Ne Güzelbahçe'de ne de başka yerde böyle bir indirim yok. Ailenizle gelip hem keyifle deniz manzarası izleyip hem uyguna yemek yiyebiliyorsunuz. Cafemiz halkımıza hayırlı olsun" dedi.