Büyük yalnızlığımı yaşarken dün, o derin sesiziğimden kurtardın.

Zaman kısaydı...

Düşmüy dü, gerçek miydi?

Senin ne gerçeğinim, ne de sandığın kadar uzağın.

Senle beraber daha çok yerlere bakmanın düşündeyim.

Önümüzde genç, güçlü ve anlamlı bir hayat var...

Asırlık bir zeytin ağacına benzeyen gövdemin içinde;

her dem taze,

her dem kuvvetli,

her dem ateşinle dolup taşan aşınmamış, pırıl pırıl bir yürek taşıyorum.

O sıcak Temmuz gecesinde,

Sonsuz gerçekliğin tadını aldım.

Meğer sen, nasıl her şeyimmişsin...

Ciğerlerimdeki nefes, gözlerimdeki ışıksın.

Neyi düşünürsem seni düşünüyorum. Neyi görsem seni görüyorum. Olurda, sen de beni düşünürsen genç ol, kuvvetli ol!

Ben varım, yanındayım...

Yalnızlığından bunalınca ara, hemen gelirim. Dinlerim, paylaşırım, huzur veririm.

Senden öte birşey istemem, sen gerçekliğimsin.

Buğulu gözlerinde yaşamak, huzurun olmak isterim.

Sabahın kör karanlığında, gecenin zindanında da olsam koşar adımlarla gelirim, seni dinlerim.

HHH

Ötesiz, berisiz, öncesiz ve sonrasız seviyorum...

Hüzün kokulu mutluluklar yaşatıyorsun güzel gülüşünle.

Sen, yeniden yazmayı sevdiren kadın...

Öyle bir yerdeyim ki...

Oysa herkes benim kadar şanslı mı?

Sana rastladığım gün susuzdum, yalnızdım... Güneşin doğuşunu buğulu gözlerinde yaşadım.

Kocaman gülümsüyorum dünyaya, arkasında sen varsın gülen yüzümün...

Varsın diye cümlelerim aşk dolu,

varsın diye günaydınlarım şenlikli,

varsın diye düşüncelerim gökkuşağına bürünüyor.

İşte ben böyleyim...

Keşkelere düşman,

amalara,

fakatlara,

lakinlere

uzak...



Savaşçı’nın önerisi...

Don Juan “Eğer öğrenmek istiyorsan kendini önemsemekten vazgeçmelisin” demiştir. Savaşçı tümüyle farkında olmak için, bilincin gelişiminin en son aşamasına ulaşmak için bu yolculuğa başlamıştır.

Savaşçının hayatında en anlamlı eylem, onun bilincinin gelişmesini sağlayan eylemdir.

Değişim insan olmanın potansiyelini gerçekleştirebilmek içindir. Sıradan insan kendi hayatını, yaşayabilme cesaretini gösteremediği için başkalarının kendisi için tanımladığı hayatı yaşar. Kendi potansiyelini gerçekleştiremez. İnsan ancak bir savaşçı ruhu içinde özgün bir yaşam oluşturabilir.