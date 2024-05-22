Ayvalık Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri müzikleri sergileyerek velilere ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

19 Mayıs Pazar akşamı Şef Çağrı Çalışır ve öğretmen N. Emre Yurdabak yönetiminde, Ayvalık Amfitiyatro'da düzenlenen "Gençlik Konseri" büyük ilgi gördü. Öğrencilerin seslendirdiği birbirinden etkileyici şarkılarla sahne, dinleyicilerin katılımıyla adeta dev bir koroya dönüştü.

Dakikalarca alkışlandılar

Konser, 19 Mayıs haftasına denk gelmesi sebebiyle ulusal bilinci canlandırmak amacıyla özel olarak seçilmiş marşların da seslendirildiği bir atmosferde geçti. Öğrencilerin performansı, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konser sonunda bir teşekkür konuşması yapan okul müdürü Veli Tuncay, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Şef Çağrı Çalışır, okul yönetimi, protokol üyeleri, Ayvalıklı hayırsever iş insanı Cihan Şişman ve destekleri için Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür etti.