Kamu kaynaklarını idareli kullanarak bütçesini koruyarak hizmet vermeyi hedefleyen Güzelbahçe Belediyesi, kurduğu atölyede kendi ekiplerince üretilen kent mobilyaları ilçede pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Başkan Günay, “dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Atmıyoruz dönüştürüyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından imalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları ilçenin belirli alanlarında kendini gösterirken vatandaşlardan büyük taktir topladı. Üretilen ve montajı yapılan; bank, çöp kutusu, çiçeklik, ahşap saksı vb. gibi kent mobilyaları başta çocuk parkları ve muhtarlık binaları olmak üzere birçok alanda ilçeye hizmet ediyor. Güzelbahçe Belediyesi kendi atölyesinde kendi ekiplerince imalatı gerçekleştirilen şehir mobilyaları dışa bağımlılıktan kurtulması ile birlikte ciddi manada tasarrufta sağlıyor.

‘ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ’

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Belediyemiz her geçen gün kurumsal kimliğini daha da arttırıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekibimiz ve atölyemizde Güzelbahçe’de farklı alanlarda kullanılan şehir mobilyalarımızı kendimiz üretiyoruz. Eski, kırılmış işlev görmeyen bank, çöp kutuları, park mobilyalarını ekiplerimiz atölyeden elden geçirip yeni banklar çöp kutuları ve kent mobilyaları üretiyorlar . Pek çok alanda değerlendirdiğimiz söz konusu ürünler Belediyemizi dışa bağımlılıktan kurtarmasının yanında, tasarruf sağlamamızda vesile olacak. Ekiplerimizce üretilen şehir mobilyaları parklarımız başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Bu çalışmalarımız ile ilgili olarak vatandaşlarımızın bizleri arayarak teşekkür etmesi ise bizleri fazlasıyla memnun ve mutlu ediyor. Güzelbahçeli hemşehrilerimizden isteğimiz, hayata geçirdiğimiz çalışmaların halkımız tarafından sahiplenilip, korunması bizlerin temel arzusu olacaktır” diye konuştu.