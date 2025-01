2025 yılının ilk günleriyle birlikte, Güzelbahçe Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği projelere hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, Güzelbahçe’yi adeta bir şantiye alanına dönüştürerek, ilçede kapsamlı yenileme ve iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Güzelbahçe halkına verdiği sözleri yerine getiren belediye, ilçedeki altyapı, parklar, temizlik ve yeşil alan düzenlemeleriyle göz dolduruyor.

Başkan Günay: "Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ilçede devam eden çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, projelerinin büyük bir kısmını yıl sonunda tamamladıklarını söyledi. Başkan Günay, “2025 yılına da aynı hızla başladık. Yeni yılın ilk günlerinden itibaren tüm projelerimizi tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz sahada, her alanda aktif olarak görev yapıyor” dedi.

Yoğun çalışmalar her alanda devam ediyor

Güzelbahçe Belediyesi ekipleri, ilçenin çeşitli bölgelerinde bir yandan yürüyüş yolları, park düzenlemeleri, temizlik işleri ve bitkilendirme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan Seferihisar Kavşağı’nda da önemli projeleri hayata geçiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü, yürüyüş yolunun yapımına devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç budama, temizlik ve yeşil alan düzenlemeleri konusunda aktif bir şekilde çalışıyor.

Halkın yanında olmak en büyük görevimiz

Başkan Günay, belediye ekiplerinin halkın talepleri doğrultusunda her gün sahada olduğunu belirtti. “Güzelbahçe’de artık her yerde bir belediye çalışanını görebilirsiniz. 20 kişilik ekip, halkımızın taleplerini yerinde değerlendiriyor ve her gün kapı kapı dolaşıyor. Bizler, halkımızın mutluluğu ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz. Yerel yönetim olarak en önemli görevimiz, halkımıza iyi koşullarda yaşam sağlamak ve onların yanında olmaktır” şeklinde konuştu.

Güzelbahçe'nin yeni vizyonu

Başkan Günay, Güzelbahçe’nin artık farklı bir vizyona doğru ilerlediğini ve İzmir’in en güzel ilçesi yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. “Güzelbahçe’deki bu değişim ve dönüşüm, sadece fiziksel anlamda değil, vizyonel olarak da ilçemizi daha ileriye taşıyacak. Bizler, halkımızla birlikte daha güzel bir Güzelbahçe inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.