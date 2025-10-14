Başkan Günay, '3. Yaş Üniversitemizin 2'inci dönemini başlatıyoruz. Aktif, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürecek' dedi.

Açılışta konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, '3. Yaş Üniversitesi bizim için bir eğitim projesinden çok daha fazlası. Burada her ders, her buluşma; insanın birbirine güvenini, paylaşma kültürünü ve yaşam sevincini yeniden tazeliyor. Yaş almak değil, bilgelik kazanmak önemli. Güzelbahçemizde her kuşağın birbirinden öğreneceği çok şey var. 2. dönemin sadece bilgi aktarımıyla değil, kuşaklar arası dayanışmayı artıran, yaşam kalitesini yükselten bir öğrenme yolculuğu olacağına inanıyoruz! Diye konuştu.

'3. Yaş Üniversitesi', bireylerin yaş alma sürecini üretken, sosyal ve öğrenme odaklı bir biçimde sürdürmesini amaçlayan örnek bir yerel yönetim projesi olarak dikkat çekiyor. Bu yılki program kapsamında; Felsefe, Psikoloji, Yaratıcı drama, Teknoloji, İletişim, Aile içi iletişim-ebeveyn iletişimi, Büyükanne büyükbaba olmak, Beden dili, Ortopedi -Manuel Terapi, Kas ve eklemler, somatik ağrılar, Diş Sağlığı, Göz Hastalıkları, Fizyoterapi, Yaşlı Hakları, Yaş Ayrımcılığı, Dolandırıcılık Suçları, Sosyal Medyada İşlenen Suçlar, Atatürk'ümüzün Bilinmeyen Yönleri, Bitkilerin Kışlık Bakım Budaması ve Bitki Yetiştirmede Temel Konular gibi çok yönlü alanlarda dersler düzenlenecek.

Yeni dönem açılışında katılımcılar, hem geçmiş dönemin değerlendirmesini yaptı hem de yeni dönemde yer alacak eğitim, atölye ve etkinliklerin tanıtımını dinledi.