Özel Atagöz Tıp Merkezi Genel Müdürü Şenol Sarıavcı, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Sarıavcı, Atagöz Tıp Merkezi ile ilgili Başkan Mustafa Günay’a bilgilendirmeler yaptı. Güzelbahçe Belediyesi personeli ve Güzelbahçe halkını kapsayacak şekilde hazırlanan protokol ile hastanenin tüm hizmetlerinden %30 indirimden faydalanabilecek.

‘Güzelbahçe’de yaşamak bir ayrıcalık’

Göz Hastalıkları Uzmanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Op. Dr. Melih Türe ve Genel Müdür Şenol Sarıavcı Başkan Günay’ı hastane girişinde karşıladı. İlk göz muayenesini olan Başkan Günay, Güzelbahçe’de yaşamanın ayrıcalık olduğunu söyledi. Başkan Günay, “Güzelbahçeli hemşerilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Bu doğrultuda, Özel Atagöz Tıp Merkezi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda tüm Güzelbahçelilerin ve personelimizin göz sağlığı hizmetlerinden %30 indirimle faydalanabilmesi için karşılıklı protokol imzaladık. Bu anlaşma ile halkımız doktor muayenesi, laboratuvar tetkikleri, modern teşhis yöntemleri ile tanı amaçlı incelemeler gibi her türlü işlemlerinde öncelikli hizmet alacaklar. Güzelbahçeli hemşerilerimiz hastanede muayene oldukları zaman ‘Güzelbahçe Sağlık Kart’ını göstererek muayenesini kendisine özel verilen kartla indirimli olarak gerçekleştirebilecek. Güzelbahçe İzmir’in en özel ve güzel ilçesi. Güzelbahçeli hemşerilerimizin sağlığı bizler için çok önemli. Güzelbahçe ayrıcalıklı bir ilçe, bu ayrıcalığı Güzelbahçeli hemşerilerimize her alanda yaşatacağız. Bu çalışma da bizlere destek olan, ön ayak olan Güzelbahçeli hemşerimiz Gazeteci Harun Aygün’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hastanenin sunduğu sağlık hizmetlerine istinaden, Kurum üyeleri (Güzelbahçe ilçe sınırlarının içerisinde ikamet eden tüm vatandaşlar) ayakta teşhis ve tedavi edilmeleri, tedavi sırasında yapılacak işlemler ile uygulama esasların belirlenmesi ve ödeme şartlarının düzenlenmesini kapsar.

Atagöz Tıp Merkezi ile yapılan protokol neticesinde belirlenen indirim miktarı ilaç, malzeme, SGK tarafından kapsam dışı bırakılan (estetik operasyonlar vb.) ve SGK kapsamı içerisinde olup acil hizmetler hariç olmak üzere; ayaktan muayene ücretlerinde %30, özellikli tahlil ve tetkiklerde %30 indirim ile yararlandırılacaklardır.

Bu doğrultuda oluşacak olan fatura miktarını ödemeyi hasta hastaneye yapacaktır.

Kurum üyeleri ve 1.derece yakınları SGK kapsam dışında kalan işlemlerden %30 oranında indirimden yaralanacaklardır.

Belirlenen oranlar, Kurum üyeleri ve Kurum üyelerinin birinci derece yakınlarını kapsar.