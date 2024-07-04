Güzelbahçe Belediyesi, bütçeyi koruyarak ve dışa bağımlılıktan kurtularak kendi atölyesinde ürettiği şehir mobilyaları ile ilçeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından imal edilen bu mobilyalar, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor ve çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Güzelbahçe Belediyesi, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda kendi atölyesinde üretilen şehir mobilyaları ile dikkat çekiyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, projenin amacını, "Atmıyoruz, dönüştürüyoruz" diyerek özetliyor. Bu yaklaşım ile belediye, ekonomik kaynakları daha verimli kullanmayı ve çevresel etkileri azaltmayı hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, eski ve işlevsiz hale gelmiş mobilyaları atölyede yeniden elden geçirerek yeni ürünlere dönüştürüyor. Üretilen banklar, çöp kutuları, çiçeklikler ve ahşap saksılar, parklar başta olmak üzere birçok kamusal alanda Güzelbahçe'nin estetik ve işlevsel ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Başkan Günay, belediyenin yerel ekonomiye katkısını vurgularken, vatandaşların bu girişimi memnuniyetle karşıladığını belirtiyor. Yerel üretim ve kullanımın önemine değinen Günay, halkın da bu projelere sahip çıkması gerektiğini ifade ediyor.

Güzelbahçe Belediyesi, kendi atölyesinde üretim modelini geliştirerek daha fazla tasarruf sağlamayı ve şehir estetiğini daha da iyileştirmeyi hedefliyor. Başkan Günay, gelecekte daha fazla alan ve ürün çeşidiyle şehir mobilyalarının üretimini artırmayı planlıyor.

Başkan Günay, vatandaşların bu projelere sahip çıkmasını ve kamusal alanlardaki mobilyaların korunmasını önemle vurguluyor. Şehir mobilyalarının sadece estetik değil, aynı zamanda toplumun birlikte kullanabileceği önemli unsurlar olduğunu dile getiriyor.