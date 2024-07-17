Ülkemizde peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından Güzelbahçe Belediyesi, yangın nöbeti ve denetim çalışmalarını sıklaştırarak tedbirlerini artırdı. Zabıta ekipleri, köyler ve ormana yakın yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşları da uyararak, yangın riskine karşı sürekli devriye geziyor.

Ormanlarımızı koruyoruz

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, zabıta ekiplerinin 24 saat aralıksız devriye gezdiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da gelen yangın haberleri hepimizi derinden üzdü. En önemli görevlerimizden biri canımız, ciğerlerimiz olan ormanlarımızı korumak ve çoğaltmak. Güzelbahçe’mizin hem ormanlarını hem de yeşil dokusunu korumak için gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimiz 24 saat aralıksız orman nöbeti tutuyor. Bir fidanın bile büyüyüp ağaç olması için büyük emek ve zaman gerekiyor. O yüzden telafisi olmayan durumlara karşı bu uygulamayı başlattık. Ormanlarımıza gözümüz gibi bakmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın da temizlik amaçlı ya da piknik gibi yangına sebep olabilecek konularda dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz” dedi.