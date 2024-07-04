Güzelbahçe Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kaliteyi artırmak amacıyla yeni araçlar ve ekipmanlar ekliyor. Belediye Başkanı Mustafa Günay, yenilenen araç filosuyla vatandaşların belediye hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanacaklarını belirtti.

Yeni nesil temizlik araçları devreye girecek

Güzelbahçe'nin İzmir'in parlayan ilçesi olması için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Günay, şehrin sokak ve parklarının temizliğine büyük önem verdiklerini vurguladı. Şu an için 1 sokak temizleme aracı ve 2 kapalı alan için küçük temizlik aracı aldıklarını belirten Günay, çevreye duyarlı %100 elektrikli yeni nesil araçlarla hizmet vereceklerini söyledi. Ekiplerin verimliliği artarsa her mahalle için bir sokak süpürme aracı daha alacaklarını açıkladı.

"Kirletmiyoruz, temiz tutuyoruz"

Günay, Güzelbahçeli vatandaşların çevre duyarlılığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kirletmiyoruz, temiz tutuyoruz" dedi. Her mahalleye bir temizlik aracı sağlayarak tüm sokakların artık tertemiz olacağını belirtti. Güzelbahçe'nin sokaklarının ve caddelerinin temizlenmesi için kurulan ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Mustafa Günay kimdir?

1962 yılında Malatya’da dünyaya gelen Mustafa Günay, temel eğitimini tamamladıktan sonra 1985 yılında kamuda göreve başladı. Memleketin farklı bölge ve şehirlerinde kamu görevlisi olarak hizmet veren Günay, memuriyet hizmetini bitirdikten sonra 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlık Seçimleri'nde yönetim kuruluna seçildi, yönetim kurulu görev dağılımında “Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı” olarak görev yaptı. Aynı yıl tekrar İlçe Başkanlığı seçiminde CHP İlçe Yönetimi’ne seçildi. ‘İlçe Sekreterliği ve Örgütten Sorumlu Başkan Yardımcısı’ olarak görev yaptı. 2010 yılından 2023 yılına kadar Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı olarak Güzelbahçe’ye hizmet etti.

2024 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı seçildi.

Mustafa Günay evli ve iki çocuk babası.