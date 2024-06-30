Güzelbahçe'de her geçen gün yeni projelere imza atan Belediye Başkanı Mustafa Günay, Yelki Mahallesi'nin altyapı sorunlarını çözmek için İZSU ile ortak çalışmalara hız verdi. Yeni yerleşim alanı olarak tercih edilen Yelki Mahallesi'ndeki sorunları çözmek için Başkan Günay ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, teknik ekiple birlikte saha incelemelerinde bulundu.

Sorunların ortak çözümü

Güzelbahçe'deki altyapı sorunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak çözmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Günay, yaz aylarında su kesintileri ve kışın yağmur suları gibi sorunların giderilmesi için İZSU ile iş birliği içinde olacaklarını ifade etti. Başkan Günay, “Güzelbahçe her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe, birçok konuda hizmet akışını hızlandırmamız gerekiyor. İZSU Genel Müdürü Sayın Gürkan Erdoğan ve ekibiyle sahayı dolaştık. En sıkıntılı alanlarla ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Kısa vadede çözülecek sorunlar hemen çözülecek, diğerleri içinse bir planlama yapılıp süreç içinde başlanacak” dedi.

Çamlı köyü ziyareti

Başkan Günay ve beraberindeki heyet, Çamlı Köyü Kadın Üretici Pazarı'nı ziyaret ederek, kadınların hazırladığı gözleme ve tatlılardan tattı.

Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, ilçenin altyapı ve diğer ihtiyaçları hızla gideriliyor. Güzelbahçe halkı daha konforlu bir yaşam için yapılan bu çalışmaları yakından takip ediyor.