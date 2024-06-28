Güzelbahçe Belediyesi Yangın Riskine Karşı Önlemleri Artırdı

Güzelbahçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelinde park, refüj, yol, cadde, kaldırım ve boş alanlarda uzayan yabani otları biçerek yangın ve görüntü kirliliği riskini ortadan kaldırıyor. Başkan Mustafa Günay, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere yanıt vererek, ekiplerin hızlı bir şekilde çalıştığını belirtti.

Yangın tehlikesine karşı önlem

Başkan Günay, "Yaz geldi, yeşil otlar kurudu. Bu hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de yangın tehlikesini artırıyor. Bayramda birçok yerden yangın haberleri duyduk. Çok şükür Güzelbahçe’de herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Ekiplerimiz boş alanlarda kuruyan otları hızlıca temizliyor" dedi.

Geniş alanlarda yoğun çalışma

Güzelbahçe’de 141 park ve 350 bin metrekareden fazla aktif yeşil alan bulunduğunu belirten Günay, "Park Bahçeler Müdürlüğümüz her gün farklı mahallelerde temizlik yapıyor. Özellikle vatandaşlarımızdan evlerinin yanında boş arsaların temizlenmesi yönünde yoğun talepler alıyoruz. Yangın riski taşıyan otları temizleyerek, taşınma işlemlerini de gerçekleştiriyoruz" diye ekledi.

Sürekli temizlik ve bakım

Belediye ekipleri, haftasonları da dahil olmak üzere, tüm ilçede temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Günay, "Geçtiğimiz yıllarda yangınlar canımızı çok yaktı. Yüksek sıcaklar kurumuş otlar için büyük tehlike arz ediyor. Bu yüzden otların bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Biçilen otlar alanda bırakılmadan taşınıyor. Cadde, bulvar, sokak, kaldırım ve refüjlerdeki otları tamamen temizleyerek kentimizde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.