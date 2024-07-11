Güzelbahçe Belediyesi, teknolojik yeniliklerle hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen e-imar sistemi, vatandaşların imar durumuyla ilgili işlemleri belediyeye gitmeden kolaylıkla gerçekleştirmelerine imkan tanıyor.

Kolay erişim ve hızlı hizmet

Güzelbahçe Belediyesi, dijitalleşme ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı hedefliyor. E-imar sistemi sayesinde, vatandaşlar artık internet üzerinden ada ve parsel bilgilerini girerek imar durumlarını sorgulayabilecekler. Bu uygulama ile belediye hizmetleri daha erişilebilir hale getirilmiş olacak.

Teknolojik ve dijital dönüşüm

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknolojiyi ve dijital dönüşümü belediyemizin her bir hizmetinde kullanarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. E-imar sistemiyle birlikte vatandaşlarımız, imar durumları hakkında bilgi almak için belediyeye gelmelerine gerek kalmadan online platform üzerinden kolaylıkla sorgulama yapabilecekler" dedi.

İnternet üzerinden erişim

Güzelbahçe Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden erişilebilen e-imar sistemi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilmesini sağlıyor. Sistem, şeffaf bir şekilde ada ve parsel bilgileri girilerek imar durumunun görüntülenmesine olanak tanıyor.