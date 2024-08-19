Belediye, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yer alan 9 daireyi vitrine koydu. Dairelerin fiyatları 4 milyon 50 bin TL ile 5 milyon 400 bin TL arasında değişiyor ve brüt metrekare alanları 106,47 ile 149,74 metrekare arasında değişiyor.

Belediyenin kasasına 41 milyon 560 bin TL girmesi beklenen bu satış, hem peşin hem de yüzde 50 peşin, kalan yüzde 50'si ise 12 ay vadeli ödeme kolaylığıyla gerçekleştirilecek. İhale, 28 Ağustos Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi içindeki Tuncel Kurtiz Konferans Salonu'nda açık artırma usulü ile yapılacak.