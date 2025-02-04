Güzelbahçe Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında hazırladığı revizyon planının ilk etabını tamamladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sürecin detaylarını paylaştı.

“Güzelbahçe’de gecekonduyu ortadan kaldıracağız”

Başkan Günay, Atatürk Mahallesi’nin modern, imarlı ve tapulu bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını belirterek, “O günden bugüne kadar kurmuş olduğumuz ARGE Birimimizdeki Şehir Plancı arkadaşımız Mehmet Can Çakar sürecin 1’inci etabını tamamlayarak bugün sizlere sunumunu yaptı. Biz burada halkımızın en iyi şekilde faydalanması için gereken tüm fizibilite ve planlamaları oluşturduk. Bugün sizlerin kantarına çıkarttık. Sizlerde bu planlara bakıp ona göre bir karar vereceksiniz. Bugün meclise sunacağımız imar komisyonumuza göndereceğiz. Onlar inceleyecekler, eksik noksan bir şey varsa üzerinden geçip meclise sunacaklar. Biz tekrar sizlerle bir ara gelip bu planın oluru nedir konuşacağız. Burada amaç sizleri mağdur etmek değil, sizlerin imarlı, tapulu evlerde rahat yaşamanızı sağlamak. Benden sonra oğluma, kızıma ne kalır düşünmeden, çocuklarınıza bırakabileceğiniz sorunsuz bir mirasınız olmasını amaçlıyoruz. Bu sürecin kısa sürede olamayacağını size söylemiştik. 5 ayda arkadaşlarımız 1’inci etabı tamamladı. Aslında çok kısa bir sürede tamamlamış olduk. Sizler tamam derseniz, komisyonumuz da tamam derse İzmir Büyükşehir Meclisi’ne götürüp bu planımızı hayata geçireceğiz. Bu mücadelemiz sizi mağdur etmeden, hakkınız olanı almanız için. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir şey yapmayacağız. 1’inci etap tamamladıktan sonra 2,3 ve 4’üncü etapları planlayıp, Güzelbahçe’nin en eski mahallesi olan Atatürk Mahallesi’ni Güzelbahçe’ye yakışır bir şekilde planlayıp, Güzelbahçe’de gecekonduyu tamamen ortadan kaldıracağız” dedi.

Günay, süreçte halkın rızasının esas olduğunu vurgulayarak, 1’inci etabın ardından 2, 3 ve 4’üncü etapların da tamamlanacağını ifade etti. Toplantı sonunda mahalle sakinleri, Başkan Günay’a teşekkür ederek çalışmalarından dolayı kendisine çiçek takdim etti.