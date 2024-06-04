Güzelbahçe Belediyesi, halka büyük hizmetler vermeye devam ediyor. Çevreyi güzelleştirme ve halka daha güzel bir yaşam sunmayı hedefleryen Güzelbahçe Belediyesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güzbel Plaj Cafe yeniden açıldı!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaadini yerine getirerek Güzbel Plaj Cafe'yi 12 ay boyunca halka açık hale getirdi. Siteler Mahallesi Halk Plajı'nda bulunan ve İzmir Körfezi'nin ilk mavi bayraklı plajı olma özelliğini taşıyan Güzbel Plaj Cafe'de yenilenen kafeden sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra tost, hamburger ve dondurma gibi yiyecekler de satın alınabilecek. Plaj girişi ve şezlong-şemsiye kullanımı da ücretsiz olacak. Daha korunaklı hale getirilen plaj, yeşil çitlerle çevrildi ve cankurtaran ile güvenlik görevlileri de plajda görev alacak. Güzbel Cafe'deki %20 indirim plajda da geçerli olacak.

Yol Kısalıyor

Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı ve Küçükkaya köylerini merkeze daha hızlı bağlayacak olan 'Payamlı Yol Projesi'nde sona yaklaşıyor. Seçim vaadi olan projede alt yapı çalışmaları tamamlanırken, yol 1 kilometre kısaltılacak ve 6 viraj ortadan kaldırılarak yeni bir çıkış yolu inşa edilecek. Hizmetlerin aksamadan devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Günay, sahil projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Yelki halı saha ve düğün salonu çalışmalarının başladığını, Çamlı Meydanı projesinin ilerlediğini, gasilhanenin yeniden hizmete alındığını ve Çamlı'ya dolmuş seferlerinin yeniden başladığını da ifade etti.

Temizlik seferberliği!

Güzelbahçe Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan 'Temizlik Seferberliği' kapsamında Maltepe ve Yalı Mahallelerinde vatandaşlar ve belediye personeli bir araya gelerek sokakları temizledi.

Belediye Başkanı Mustafa Günay da müdürler ve ofis elemanlarıyla birlikte vatandaşlara katılarak faraş ve küreği eline aldı. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren Güzelbahçeliler, Başkan Günay ile birlikte sokakları süpürdü ve çöpleri topladı.

Başkan Günay, "En büyük temizlik kirletmemektir. Bugün tüm müdürlerimiz, ofiste masa başında çalışan personelimizle birlikte bu kampanyaya katıldık. Önce biz içinde olmalıyız ki vatandaşta bizlerle birlikte olsun. Her hafta farklı bir mahallede temizlik çalışması yapmayı planlıyoruz." dedi.

Cadde yaya trafiğine açıldı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Mithatpaşa Caddesi'nde yaya geçişini engelleyen masa, sandalye ve ürünleri kaldırttı. Başkan Günay, "Vatandaş rahatça yürüyecek ve alışveriş yapabilecek. Esnaf da kaldırım sınırlarını aşmayacak" dedi.

Caddenin estetiği için de çalışmaların devam ettiğini belirten Günay, "Mithatpaşa Caddesi Güzelbahçe'nin kalbi. Bu caddeyi güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Gasilhanesi yeniden hizmet veriyor!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaatlerinden biri olan gasilhaneyi yeniden hizmete açtı. Atatürk Mahallesi Merkez Cami'de bulunan ve uzun süredir kullanılmayan gasilhane, 50 gün gibi kısa bir sürede yenilenerek hizmete sunuldu.

Başkan Günay, gasilhanenin yeniden açılışında yaptığı konuşmada, hayırsever eski meclis üyesi Özer Ertuğrul'a gasilhane yapımındaki desteği için teşekkür etti. Gasilhanenin bir süre sonra kullanıma kapatıldığını ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda seçim vaadi olarak yeniden hizmete açılacağını ifade etti.

50 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan gasilhanede cenaze işlemleri artık daha sağlıklı bir şekilde yapılacak. Tüm eksiklikler belediye tarafından karşılanırken, vatandaşların kederli günlerinde bir de cenaze işlemleriyle uğraşması önlenecek.

Çamlı dolmuşu ve çamlı meydanı hizmete girdi!

Güzelbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Güzelbahçe – Fahrettin Altay dolmuş hattı uzatılarak Çamlı Köyü'ne kadar hizmet vermeye başladı. Bu sayede Çamlı Köyü sakinleri de toplu taşıma imkanına kavuştu.İlk dolmuş seferinde CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Balçova Minibüsçüler Odası Başkanı Cemal Küllice ve Güzelbahçe Esnaf Odası Başkanı Veli Merttürk de yer aldı. Yolcular Çamlı Meydan'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

Başkan Günay, dolmuş seferlerinin yanı sıra Çamlı Meydanı projesinin de yarın başlayacağını müjdeledi. Günay, "Seçimde verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Yarın Çamlı Meydanı projesine başlıyoruz. Meydanımızın yapımı tamamlandıktan sonra Çamlı Köyü daha da güzelleşecek" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, Çamlı Köyü'ne yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Dolmuş seferleri ve Çamlı Meydanı projesi, bu yatırımların en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu sayede Çamlı Köyü sakinleri daha modern ve yaşanabilir bir alana kavuşacak.

Sahil projesi başladı!

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, göreve gelir gelmez seçim vaatlerinden biri olan 'Sahil Projesi' için ilk kepçeyi vurdu. 800 metrelik sahil şeridinde yürüyüş yolları, oturma alanları, aydınlatmalar, peyzaj düzenlemesi yapılacak ve iş yeri cepheleri doğal taş ile kaplanarak modern bir görünüme kavuşturulacak. Projenin bu yaz tamamlanması hedefleniyor.