Güzelbahçe Belediye'sinden Özgür Özel'e Özel Davet

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve geniş bir heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile İzmir Milletvekili Ednan Arslan da hazır bulundu.

Anıtkabir ve TBMM ziyareti

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve beraberindeki heyet, ziyaretlerine Anıtkabir’de Atatürk’ün huzuruna çıkarak başladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM’de düzenlenen CHP Grup Toplantısı’na katıldılar. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret eden heyet, bu ziyaretin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Özgür Özel’e özel davet

Ziyaret sırasında, Başkan Mustafa Günay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i önümüzdeki günlerde düzenleyeceği 100 Günlük Proje Lansmanı’na davet etti. Özgür Özel, programlarına bakacağını ve uygun olması durumunda lansmana katılmak istediğini belirtti. Başkan Günay, Özel’in katılımının Güzelbahçe’nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Yelki Spor’a özel destek

Ziyaretin bir diğer dikkat çekici yanı, Yelki Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Ali Turan’ın, Özgür Özel’e isminin yazılı olduğu 45 numaralı Yelki Spor forması hediye etmesiydi. Özgür Özel, bu jest için teşekkür ederek, “Mücadele ettiği ligde birinci olup yeni başarılar kazanmalarını temenni ediyorum. Artık ben de bir Yelki Spor taraftarıyım” dedi.