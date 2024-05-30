Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın seçim vaatlerinden biri olan bu proje, seçim sonrası hızla başlatıldı ve kısa sürede büyük ilerleme kaydetti.

"Alternatif bir çıkış yolu yaptık"

Başkan Mustafa Günay, Payamlı-Küçükkaya köylerini altı virajdan kurtaracak ve yolu 1 kilometre kısaltacak projenin altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Günay, "Payamlı yolumuzu seçimde vaat ettik ve seçimin bitimiyle hemen çalışmalara başladık. Payamlı ve Küçükkaya köylülerimizin merkeze gelmesi bu projenin tamamlanmasıyla daha rahat ve hızlı olacak. Köy yolumuz çok virajlı, bu virajları azaltmamız gerekiyordu. Biz de alternatif bir çıkış yolu yaptık. Yolda yaklaşık 1 kilometre kısalma olacak ve ayrıca 6 adet viraj tamamen kalkacak. Yol altyapısı biter bitmez asfalt çalışmalarına başlayıp yolu hizmete açacağız" dedi.

Belediye Başkanı, söz verdikleri gibi hizmetleri sırasıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı. "Amaç halkın taleplerini yerine getirip hizmet vermek. Seçimden bugüne 60 gün geçti. Biz şu ana kadar söz verdiğimiz projelere başladık. Sahil projemiz bitmek üzere. Yelki halı saha ve düğün salonu çalışması başladı. Çamlı Meydanı projesi ilerliyor. Gasilhaneyi yeniden hizmete koyduk. Çamlıya dolmuşları kazandırdık. Hizmetlerimizi halkımızın isteği ve talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Seçim bitti, artık icraat zamanı. Vatandaş bizden hizmet bekliyor" şeklinde konuştu.