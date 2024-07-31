Güzelbahçe Belediyesi, bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Payamlı Bardacık Festivali öncesinde köyün görünümünü yenilemek amacıyla anlamlı bir imece örneği sergiliyor. Payamlı Köyü’nün evleri, pencereleri ve kapıları, Güzelbahçeli kadınların katkılarıyla renga renk boyanıyor. Festival hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışma, hem köyün estetik görünümünü artırıyor hem de toplumsal dayanışmanın güzel bir örneğini sunuyor.

İmece Ruhu ile Festivale Hazırlık

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, festival öncesinde yapılan boyama çalışmalarını ve imece ruhunu anlatarak, “Her yıl düzenlediğimiz Bardacık Festivalinin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl festivali daha renkli ve farklı bir şekilde yapabilmek için çalışmalarımıza erken başladık. Eşim Nermin Hanım, kadın meclis üyelerimiz, CHP kadın kolları ve Güzelbahçeli kadınlar bu sürece katkıda bulunmak istediler. Biz de bu öneriyi kabul ettik ve Payamlı Köyü’nün her köşesini boyayarak çok güzel bir görüntü elde ettik. Köylüler de bu durumdan oldukça memnun. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor ve yenileniyor,” dedi.

Başkan Günay, “Payamlı Köyü’nün sokakları, kapıları, pencereleri ve oturma bankları boyandı ve ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Bu yılki Bardacık Festivalimiz çok renkli ve keyifli olacak. Güzelbahçe’nin birlikte hareket etme ve ekip ruhunu önemseyen anlayışını yansıtıyoruz. Dayanışma ve birlikteliğin her şeyi güçlü kıldığını düşünüyoruz,” şeklinde konuştu.

Festivale Doğru

Festival hazırlıkları kapsamında yapılan boyama çalışmaları, köyün festival için hazır hale gelmesini sağlıyor. Güzelbahçeli kadınların katkılarıyla yapılan bu renkli düzenlemeler, köyde bir araya gelmenin ve birlikte çalışmanın ne kadar güçlü ve etkili olduğunu gösteriyor.

Payamlı Köyü’nün sakinleri, yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Köyün estetik görünümündeki bu değişiklikler, köy halkının festival öncesinde duyduğu heyecanı artırmış durumda.