Çelenge CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altan İnanç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, belediye meclis üyeleri, STK, Muhtarlar ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı. Saat 18.00’da Yalı Güzmar Market Hizmete açıldı. Güzmar açılışı sonrasında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Fener Alayı, Balçova’da yaşanan saldırı sonucu şehit düşen güvenlik güçleri nedeniyle ‘Sessiz Yürüyüş’ temasıyla gerçekleştirildi ve Tabaoğlu Parkı’nda son buldu.

Kurtuluşun 103. Yılı, Gururun En Güzel Hali

Balçova’da yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan polislerimizi anarak söze başlayan bu sebeple konser ve kutlamaları iptal ettiklerini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Bugün tarihin bize armağan ettiği en özel günlerden birisi 11 Eylül Güzelbahçe’mizin Kurtuluş Günü. İlçemizin Kurtuluş Günü olan 11 Eylül’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunduk ve saygı duruşunda bulunduk. Balçova’da yaşanan hain saldırı sonucu şehitlerimiz oldu ve bu acıyla kutlama ve konserimizi iptal ettik. Şehitlerimizi rahmet anıyoruz, mekanları cennet olsun. 9 Eylül İzmir’in, 11 Eylül ise Güzelbahçe’mizin kurtuluş günüdür. Bu tarih sadece bir gün değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve onurumuzun simgesidir. 103 yıl önce, atalarımız bu topraklarda büyük bir mücadele verdiler. Canları pahasına, yürekleriyle, inançlarıyla savaştılar. O mücadele sayesinde bizler bugün özgür bir ülkede, huzurla ve umutla yaşıyoruz. Bu toprakların her karışı bize direnişi, fedakârlığı ve kardeşliği öğretmiştir. Bizlere düşen görev ise bu mirası koruyarak gelecek nesillere gururla taşımaktır. Bugün, sadece geçmişimizi anmıyor; aynı zamanda geleceğe de umutla bakıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin ışığı hiç sönmeyecek. İzmir, özgürlüğe olan bağlılığıyla dün de bir umut meşalesiydi, yarın da öyle olmaya devam edecek. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Onların mirası, bizlere her zaman yol göstermeye devam edecek. Kurtuluşun 103. Yılını, gururun en güzel halini yaşıyoruz. Bugün sadece bir kurtuluşu değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi de kutluyoruz.

11 Eylül, Güzelbahçe’mizin özgürlüğünün ve yeniden doğuşunun günüdür.

Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!

Kurtuluş günümüz kutlu olsun.” diye konuştu.

Güzmar her mahalleye gelecek

Yalı Güzmar Market’in açılışında Güzmar’ı her mahalleye açacaklarının sözünü yineleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘ Geçtiğimiz ay Dutdibi Kafe’mizin açılışında sizlere bir söz vermiştik: “11 Eylül, Güzelbahçe’nin kurtuluş gününde Yalı Güzmar Marketimizi açacağız” demiştik. İşte bugün, sözümüzü tutmanın gururuyla hep birlikte buradayız. Bizim için belediyecilik sadece yol yapmak, park düzenlemek ya da çöp toplamak değildir. Bizim anlayışımızda sosyal belediyecilik vardır. Yani her zaman halkımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını gözetmek, günlük hayatını kolaylaştırmak vardır. Bu anlayışla halk marketlerini, halk kafelerini açtık. Çiftçimizin, köylümüzün yanında olduk. Güzmar Marketlerimiz hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünler sunuyor. Siz de alışveriş yaptığınızda bu farkı göreceksiniz. Söz verdik; “Her mahalleye Güzmar açacağız” dedik ve bu sözün arkasındayız. Bugün Yalı Mahallemizde açılışını yaptığımız Güzmar Marketimizin de halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada emeği geçen meclis üyelerimize, müdürlerimize, amirlerimize ve belediyemizin özverili çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Biz büyük ve güçlü bir ekibiz. Ve biliyoruz ki arkamızdaki asıl güç Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bize her zaman destek olan CHP Güzelbahçe İlçe Yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili hemşehrilerim, birlikte nice güzel hizmetlere imza atacağız. Çünkü biz söz veriyorsak, o sözü mutlaka yerine getiriyoruz. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.

Direndik, Direniyoruz, Zafer Yakın

Halkın iktidarının yakın olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ‘‘Bizim öyle bir belediye başkanımız var ki, rüyasında bile projeler üretiyor. Çünkü gönlünde sadece Güzelbahçe var, sadece halkımız var. Bizlere de onun bu gayretiyle gururlanmaktan başka bir şey düşmüyor. Tarih bize çok şey öğretti. Osmanlı’nın son döneminde padişahın zulmüne karşı, İttihat ve Terakki direndi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları Cumhuriyetimizi kurdu. O gün padişahtı, bugün tek adam… Ama biz biliyoruz ki dün olduğu gibi bugün de direnenler var. Biz varız. Biz, bir daha 9 Eylül’ü, 11 Eylül’ü yaşamak zorunda kalmasın diye direniyoruz. Bu toprakların yeniden işgal acısını, zulmün karanlığını bu millet bir daha yaşamasın diye direniyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet sevdalılarıyız, biz Atatürk sevdalılarıyız. Herkesi bu direnişe, bu inanca, bu mücadeleye davet ediyoruz. Çünkü zalimin zulmü arttıkça gitmesi yakındır. Çünkü direnenin direnci büyüdükçe, umudun da zaferin de gelmesi yakındır. İnanın dostlar, iktidar yakındır’’ diye konuştu.

Kurtuluş günü ‘Sessiz Yürüyüş’ temalı fener alayı

Yalı Güzmar açılışı sonrası Başkan Günay vatandaşlara tek tek Payamlı Köyü üzümü dağıttı. Açılışa katılan vatandaşlarla birlikte Yalı Mahallesi Güzmar Marketten Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı Atatürk Anıtı’na kadar ‘Sessiz Yürüyüş’ temalı fener alayı düzenlendi. Maltepe Mahallesi Taboğlu Parkı Atatürk Anıtı önünde son bulan yürüyüşün ardından vatandaşlar toplu hatıra fotoğrafı çekildi.