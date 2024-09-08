Güzelbahçe-Narlıdere otoyolunda bu sabah saatlerinde Narlıdere Kavşağı'na 1 kilometre mesafede bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından yolun trafiğe kapatılması ve araçların yol dışına alınması işlemleri devam ediyor. Otoyol üzerindeki bu noktadan geriye doğru yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda bir trafik yoğunluğu oluşmuş durumda.

Kazanın neden olduğu olumsuz etkiler nedeniyle yol kullanıcılarının güzergah planlamalarını yeniden gözden geçirmeleri ve alternatif yolları değerlendirmeleri öneriliyor. Yetkililer, olay yerindeki çalışmaların hızla tamamlanması için gerekli önlemleri alıyor. Bölgeden geçiş yapacak olan sürücülerden sabırlı olmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri bekleniyor.