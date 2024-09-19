Güzelbahçe Belediyesi, halkın su ihtiyacını daha ekonomik ve sağlıklı bir şekilde karşılamak için Atatürk Mahallesi’ne SUmatik cihazı kurarak bir ilke imza attı.

Atatürk Mahallesi'ne ilk SUmatik kuruldu

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın sözü üzerine Atatürk Mahallesi Gülsüm Nine Parkı’na kurulan SUmatik, vatandaşların sağlıklı ve içilebilir suya 7 gün 24 saat erişebilmesini sağlıyor. Belediye Başkanı Günay, projeyle ilgili olarak, “Söz verdik ve 1 ay içinde SUmatik’i halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Başkan Günay, SUmatik’ten ilk suyu alırken, bu projenin sadece Atatürk Mahallesi ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Vatandaşların memnuniyeti doğrultusunda Güzelbahçe'nin diğer mahallelerine de SUmatik kurulacak. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ise sıradaki durak olacak.

Dar gelirli ailelere destek

Başkan Günay, Atatürk Mahallesi'nin dar gelirli ailelerin yoğun olduğu bir bölge olduğunu ve bu nedenle pilot bölge olarak seçildiğini açıkladı. SUmatik sistemi, şebeke suyunu beş farklı aşamada filtreleyerek arıtıyor ve üç tonluk bir depoda biriktiriyor. Ayrıca, arıtılan su park ve bahçelerde de kullanılacak, böylece hem su israfı önlenecek hem de doğa korunacak.

Günay, muhtarların yoğun talebi üzerine SUmatik'in diğer mahallelere de yayılacağını söyledi. "Halkımızın ayağına hizmeti getirdik. İkinci SUmatik’i Mustafa Kemal Paşa Mahallemize kuracağız. Ardından 12 mahallemizde daha bu hizmeti sunacağız" diye ekledi.

Uygun fiyatlar ve sürekli erişim

Vatandaşların hizmetine sunulan SUmatik’te, 5 litre su 7 TL, 19 litre su ise 25 TL olarak fiyatlandırıldı. Vatandaşlar, SUmatik’ten günün her saatinde yararlanabilecek, böylece hem ekonomik hem de çevre dostu bir çözümle su ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.