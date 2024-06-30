Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, 2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nde gerçekleşen ve 33 aydın ile 2 otel görevlisinin canice katledildiği olayları Cem Erdostileri konseriyle anacak. CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, "Madımak, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçti. Bu yıl da anma konseri düzenleyerek, katliamı gerçekleştirenleri lanetleyeceğiz" dedi.

Madımak Katliamı'nın 31. yıl dönümü

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, Sivas'ta 31 yıl önce gerçekleşen bu acı olayın yıl dönümünde, Cem Erdostileri'nin sahne alacağı bir anma konseri düzenliyor. Başkan Devrim Seyrek, "Katliamın failleri hala tespit edilemedi, bazıları ise zaman aşımından yararlandı. Toplumumuzda derin yaralar bırakan bu katliamı unutmadık, unutmayacağız. Tüm Güzelbahçelileri anmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Anma etkinliği detayları

2 Temmuz Salı günü saat 21:00'de, Güzelbahçe Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan Cem Erdostileri konseri ile 31 yıl önceki acı hatırlanacak. Katliamın bıraktığı derin yaraları sarmak ve hafızalarda diri tutmak adına yapılan bu etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.