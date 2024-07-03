Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, milli maç heyecanını Atatürk Mahallesi Çarşı’sında kurulan LED ekranda hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği zaferi, Güzelbahçe Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı’nda kurduğu dev ekrandan izleyen Güzelbahçeliler, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Başkan Günay ile birlikte “Kırmızı Beyaz en büyük Türkiye” ve “Bizim çocuklar kazanacak” tezahüratları yaparak coşkulu bir gece geçirdi.

Türkiye'nin büyük zaferi

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Zaferin ardından Atatürk Mahallesi Çarşı’sında vatandaşlarla Türk bayraklarıyla kortej oluşturan Başkan Günay, bu büyük coşkuyu halkıyla birlikte paylaştı. Başkan Günay, “Halkımızla milli heyecanı yaşamanın duygusu bir başka oluyor. Atatürk Mahallesi Çarşı’sı bize uğurlu geliyor. Türkiye-Hollanda maçında yine dev ekranda burada vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Bizim çocuklar bize yine büyük bir gurur yaşattılar. Avrupa biz geliyoruz” diye konuştu.

Birlikte izlemenin keyfi

Başkan Mustafa Günay ve Güzelbahçeliler, milli maçın heyecanını ve coşkusunu birlikte yaşarken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milli takımın başarısı, ilçede büyük bir sevinçle karşılanırken, Türkiye’nin futbol sahasındaki başarısı, halkın gurur kaynağı oldu.