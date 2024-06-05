Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği ağaç, avize, kedi evi, çiçek gibi objeler, "Hepimizin Bir Dünyası Var" temalı sergide beğeniye sunuldu. Sergi, 5-7 Haziran tarihleri arasında Güzelbahçe Belediyesi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Siteler mahallesi'nde temizlik etkinliği

Sergi açılışının ardından Siteler Mahallesi'nde başlayan temizlik etkinliğine Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ali Dönmez, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve bölge sakinleri katıldı. Siteler Mahallesi Muhtarlık Binası'ndan Yalı Mahallesi'ne kadar geniş bir alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sıcak havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Çevre bilinci vurgulandı

Temizlik etkinliğine katılanlara teşekkür eden Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ali Dönmez, "Topluma örnek olmak bizim görevimiz. Öğrencilerimizin el emeği geri dönüşüm eserlerini sergiledik ve üç gün boyunca sizlerle buluşturacağız. Bilinçli bir toplumla çevremiz ve Güzelbahçe'miz her zaman temiz kalacaktır. Çevreye yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır. Çocuklarımız için sağlıklı bir dünya bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız." dedi.