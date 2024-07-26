Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim döneminde verdiği “15-0” vaadini yerine getirerek İzmir'de önemli bir siyasi başarı elde etti. CHP'li meclis üye sayısını 15’e çıkaran Günay, bu başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı’ndan tarihi başarı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim kampanyasında verdiği sözleri yerine getirerek tarihi bir başarıya imza attı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde verdiği “15-0” hedefi, bu hafta gerçekleşti. CHP’nin meclis üye sayısını 15’e çıkarmayı vaat eden Başkan Günay, İYİ Partili Meclis Üyesi Aylin Kitapçıoğlu’nu CHP saflarına katarak bu vaadini yerine getirdi. Bu gelişmeyle birlikte, Güzelbahçe Belediye Meclisi yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden oluşacak.

“Söyledik ve yaptık”

Başkan Mustafa Günay, seçim sürecinde “15-0 yapacağız” sözünü vermişti. Seçimlerde 14 CHP ve 1 İYİ Parti meclis üyesiyle sonuçlanan süreçte, Başkan Günay’ın dediği gibi “Söyledik ve yaptık.” Günay, “Güzelbahçe farkını ortaya koymalıyız. 15-0 yapacağız demiştik ve bunu başardık. Şimdi Güzelbahçe Belediyesi Meclisi tamamen CHP grubundan oluşacak. Bu, İzmir’de bir ilk ve Türkiye’de nadir bir durum. Daha çok çalışarak hizmetlerimizi artıracağız” şeklinde konuştu.

CHP’nin İlçe Başkanı’ndan duygusal açıklama

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ise, bu başarıyı tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Seyrek, “Güzelbahçe’de CHP’nin tüm meclis üyeleriyle yönetilmesi, hem ilçemiz hem de Türkiye genelinde önemli bir gelişme. Aylin Hanım’ın CHP’ye katılması, sadece bir başarı değil, aynı zamanda Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın bir göstergesidir” dedi.

Katılım ve duygusal anlar

Konuşmaların ardından, CHP Güzelbahçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Pilor, CHP’ye geçen Aylin Kitapçıoğlu’na rozetini takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bu anlar, CHP için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve yerel siyasetteki bu gelişmeler, ilerleyen genel seçimler için umut verici bir adım olarak görülüyor.