Güzelbahçe’de yazın vazgeçilmez buluşma noktası Gece Pazarı’nın açılışı bando eşliğinde halkın büyük ilgisiyle gerçekleşti. Güzelbahçe Yalı Mahallesi Vapur İskelesi’nde gerçekleştirilen Gece Pazarı açılışı; Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katılımıyla gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Her akşam Gece Pazarı’nda canlı müzik olacağını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘‘Geleneksel hale gelen gece pazarımızın açılışını bayram nedeniyle biraz erkene aldık. Esnafımızın mağdur olmaması için böyle bir karar aldık. Esnafımıza ricamız Gece Pazarı’na evleri gibi bakıp tertemiz tutsunlar. Hep beraber bir yola çıktık. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için mesai saatleri dışında da ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bize güvendiniz, inandınız. Bizler de bu güvenin, inancın verdiği sorumlulukla hareket ediyoruz. Görmüş olduğunuz sahil projemizin açılışını, projedeki görselle birebir hale getirdiğimiz zaman gerçekleştireceğiz.

Projemiz hızla ilerliyor ve tamamlanmasına az bir süre kaldı. Plajımızı da personelimiz, vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla yeniledik. Bayramda vatandaşlarımızın en iyi biçimde yararlanabilmesi için hazırlıyoruz. Gece Pazarı’mızda her akşam bir sanatçımızı misafir edeceğiz ve canlı müzik olacak. Gece Pazarı’mızın kazasız belasız bir sezon geçirmesi dileğiyle esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum’’ dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar bando eşliğinde kortej oluşturarak sahil boyunca marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüyüş yaparak Gece Pazarı’na giriş yaptı. Kortejin ardından canlı müzik eşliğinde Gece Pazarı açılışı gerçekleşti.