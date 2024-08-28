Güzelbahçe’de ‘Denizlerden Zafer’e Fener Alayı’ Ve Devrim Seyrek Konseri

Güzelbahçe Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanmasını anmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler, ’Denizlerden Zafer’e Fener Alayı’ ve Anadolu rock müziğinin güçlü sesi Devrim Seyrek’in konseriyle renklenecek.

Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu'nda kutlama

Güzelbahçe’deki kutlamaların merkezi Genco Erkal Açık Hava Tiyatrosu olacak. Etkinlikler, saat 21.00’de Devrim Seyrek’in sahne alacağı konserle zirveye ulaşacak. Konser öncesinde, Üç Fidan anıtının önünde toplanacak olan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve dillerinde sloganlarla amfi tiyatroya kadar yürüyerek zaferin coşkusunu paylaşacak. Ardından Devrim Seyrek, seslendireceği şarkılarla Güzelbahçelilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Türk milletinin şanlı zaferi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Günay, “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle sonuçlanmıştır. Bu zafer, yalnızca Türk milletinin değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin bağımsızlık mücadelesine ilham kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün liderlikleri sayesinde kazanılan bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılan en önemli adımlardan biridir. Biz de bu şanlı zaferi en coşkulu şekilde kutlamak için bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Zafer yürüyüşümüzü gerçekleştirdikten sonra Devrim Seyrek’in ezgileriyle bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız” dedi.