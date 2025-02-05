İzmir’in Güzelbahçe ilçesi, doğal afetlere karşı aldığı önlemleri güçlendiriyor ve bu kapsamda her mahalleye özel toplanma alanları belirliyor. Bu alanlar, deprem, yangın ya da herhangi bir afet durumunda vatandaşların güvenli bir şekilde toplanabileceği bölgeler olarak düzenlenmiş durumda. Güzelbahçe’deki toplanma alanları, hem yeşil alanlar hem de parklar gibi açık alanlardan oluşuyor, bu da halkın hem güvenli hem de rahat bir şekilde toplanmalarını sağlıyor.

İşte mahalleler

Atatürk Mahallesi’nde, afet durumunda vatandaşların hızlıca toplanabileceği dört farklı alan bulunuyor. Kazım Dirik Cad. ve İstikbal Cad. arasındaki Piknik Eğlence Yeri, 529 Sokak ve 555 Sokak kesişimindeki park, 627 Sokak ve 738 Sokak kesişimindeki yeşil alan ve 625 Sokak ile 744 Sokak arasındaki yeşil alan, bu mahallenin afet toplanma alanları olarak belirlenmiş. Her bir alan, afet sonrası güvenli bir sığınak olarak kullanılabilir.

Çamlı Mahallesi'nde tek bir toplanma alanı bulunuyor. Ufuk Sokak’ta bulunan geniş yeşil alan, bölge halkının afet sırasında güvenle toplanabileceği bir alan olarak tasarlanmış.

Çelebi Mahallesi'nde, toplamda 7 adet park alanı toplanma noktası olarak belirlenmiş. 269 Sokak ve 490 Sokak kesişimi, 271 Sokak ve 508 Sokak arası, 317 Sokak, 488 Sokak ve 512 Sokak kesişimi, 367 Sokak ile 488 Sokak arasındaki parklar, afet sırasında kullanılacak alanlar arasında yer alıyor. Bu noktalar, özellikle açık alanlar ile çevrili olup, vatandaşların büyük bir alanda toplanmalarını sağlıyor.

Kahramandere Mahallesi’nde ise toplamda 10 toplanma alanı bulunuyor. 820 Sokak ile 900 Sokak arasındaki yeşil alan, Mithat Ünal Cad. ile 790 Sokak kesişimi, Mithat Ünal Cad. ile 2122 Sokak kesişimi, Seferihisar Cad. ile 743 Sokak arası, 880 Sokak ile 882 Sokak arasındaki alanlar gibi birçok nokta, bölge halkının afet anında güvenli bir şekilde toplanabileceği alanlar olarak belirlenmiş.

Küçükkaya Mahallesi'nde, Eski Küçükkaya Sokak’taki tarım arazisi ve Sevgi Sokak’taki meydan, afet durumunda toplanma alanları olarak hizmet verecek.

Maltepe Mahallesi'nde ise 12 Sokak’taki park, 3 Sokak ve 16 Sokak kesişimindeki park, 17 Sokak ve 20 Sokak kesişimindeki park gibi birçok park alanı afet anında halkın güvenli bir şekilde toplanmasını sağlamak için belirlenmiş. Ayrıca, 26 Sokak ile 30 Sokak arasındaki oyun alanı da afet toplanma alanlarından biri olarak kullanılacak.

Güzelbahçe’de, afet anında doğru toplanma alanını seçmek, hem ulaşım açısından rahatlık hem de çevre koşullarına dikkat edilerek yapılmış bir düzenleme ile mümkün olacak.