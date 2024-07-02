Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, kamuoyundaki spekülasyonlara yanıt vererek, otizmli çocukların sokağa atılmadığını, atıl hale gelmiş binayı halkın hizmetine sunduklarını belirtti. Günay, “Kendi haline terk edilmiş, 2 yıldır eğitim verilmeyen bir yer haline dönüşen kamu malını tekrar halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

Temmuz ayı meclisi toplandı

Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Mustafa Günay, Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis edilen yer hakkında çıkan yanıltıcı haberler üzerine açıklamalarda bulundu. Günay, meclis üyeleri ve vatandaşları doğru bilgilendirmek için konuştu.

"Hiçbir çocuğumuzu sokağa atmadık"

Güzelbahçe Belediyesi, 2012 yılında Anadolu Otizm Vakfı'na tahsis edilen eski Yelki Belde binasını boşaltmıştı. Başkan Günay, “Vakıfa tahsis edilen bina, son iki yıldır kapısına kilit vurulmuş ve hiçbir faaliyet gerçekleştirilmiyordu. Bizimle yapılan sözleşmeye uyulmadığı, kirasını ödemediği ve hiçbir hizmette bulunmadığı tespit edildi. Kamuoyunda 'vicdansızlar, otizmli çocuklar sokağa atıldı' gibi haberler çıkıyor. Biz hiçbir çocuğumuzu sokağa atmadık. Zaten orada iki yıldır eğitim gören bir çocuk yok” dedi.

Bina kendi haline bırakıldı

Başkan Mustafa Günay, “Vakıfta birçok mütevelli heyeti üyesi var, ancak son iki yıldır bina kapalı ve kendi haline terk edilmiş. Başkan keyfi davranışlarla hareket ediyor. Biz de binanın eğitim amaçlı kullanılmaması durumunda kimsenin keyfine göre hareket etmesine izin veremeyiz. Jandarma eşliğinde tüm tespitlerimizi yaptık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne okulun kapatılması için dilekçe verilmiş ama bize bilgilendirme yapılmadı. Kiracımızsanız bize bilgi vermeniz gerekirdi. Sayın Başkan keyfi davrandığı için bizi muhatap almadı” diye konuştu.

Doğru bir uygulama

Başkan Mustafa Günay, “İki yıldır terk edilmiş bu binanın Yelki halkına ait olduğunu ve hizmete açacağımızı söyledik. Yaptığımız uygulamanın doğru olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızı sokağa attığımız bilgisi yalan bir söylemdir. Buna itibar edilmemesini bir kez daha meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz” dedi.