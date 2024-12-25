Güzelbahçe’de esnafın yılbaşı öncesi işlerini canlandırmak amacıyla düzenlenecek olan Esnaf Yılbaşı Panayırı, ilçede büyük bir heyecanla bekleniyor. 27-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan panayırda, esnaf tezgah açarak ürünlerini halka sunacak. Oda Başkanı Veli Merttürk, panayırın İzmirlilere unutulmaz bir deneyim yaşatacağını belirterek, tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu vurguladı.

Renkli etkinlikler ve sınırsız eğlence

Panayır kapsamında Cumartesi günü Bando Buffo'nun müzikli gösterisi halkın ilgisini çekecek. Pazar günü ise çocuklara yönelik özel sürprizler sunulacak. Palyaço gösterileri, dans şovlar, yüz boyama etkinlikleri, kar yağışı simülasyonu ve animasyon gösterileriyle çocuklar sınırsız eğlence yaşayacak. Üstelik tüm çocuklara sınırsız pamuk şeker ikramı yapılacak.

Esnafa destek çağrısı

Başkan Veli Merttürk, yılbaşı alışverişleri öncesinde tüketicilerin yerel esnafa yönelmesi gerektiğini vurguladı. “Amacımız, esnaf sanatkar olgusunu topluma bir kez daha hatırlatmak ve üyelerimizin işlerini canlandırmak. AVM’ler yerine mahallemizin güvendiğimiz dostu olan esnafa destek verelim,” dedi. Merttürk, esnafın toplumun bir parçası olduğunu ve zor günlerde her zaman yanımızda olduklarını hatırlatarak, esnafa sahip çıkmanın önemine değindi.

Çocuklar için özel bir gün

Geleceğin teminatı olan çocuklar için Pazar gününü tamamen onlara ayırdıklarını belirten Merttürk, aileleri çocuklarıyla birlikte panayıra katılmaya davet etti. Merttürk, “Çocukların mutlu olması, aileleri de mutlu eder. Pazar günü çocuklarımız için unutulmaz olacak” diye ekledi. Oda Başkanı Veli Merttürk, esnafa destek için herkesi panayıra davet etti.