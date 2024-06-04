Halkın talebi doğrultusunda yenilenen Güzbel Plaj Cafe, bundan böyle yaz aylarıyla sınırlı kalmadan yıl boyunca açık kalacak. Vatandaşlar, sıcak-soğuk ve alkollü içeceklerin yanı sıra tost, hamburger ve dondurma gibi çeşitli yiyecek ve içecek seçeneklerinden faydalanabilecekler.

Şezlong ve şemsiye ücretsiz

Plajın yenilenen yüzü ile birlikte önemli bir yenilik de getirildi. Artık vatandaşlar şezlong ve şemsiye için ücret ödemeyecek. Güzbel Cafe'de geçerli olan %20 indirimden plajın şezlong ve şemsiyelerinde de faydalanmak mümkün olacak.

Güvenli ve konforlu plaj deneyimi

Plaj, yeşil çitlerle çevrilerek daha korunaklı hale getirildi. Cankurtaranlar da görev alarak plajdaki güvenlik artırıldı. Giriş-çıkışların daha kontrollü ve düzenli hale getirilmesiyle de plajda daha konforlu bir deneyim yaşanacak.

Açılışta dondurma ikramı ve eğlence

Güzbel Plaj Cafe'nin açılışı, dondurma ikramı ve müzik eşliğinde danslar ile coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yenilenen plajda keyifli bir şekilde vakit geçirme imkanı buldular.

Başkan Mustafa Günay'dan vatandaşlara mesaj

Başkan Günay, yaptığı açıklamada, "Halkımız 12 ay açık kalsın istedi bizde söz verdik ve sözümüzü yerine getirdik. Kafemizi yenileyip artık halkımızın hizmetine sunduk" dedi. Plajın vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Günay, "Vatandaşımız gönül rahatlığıyla gelip deniz keyfini doyasıya çıkarabilir" diye konuştu.