İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü Haşere Mücadele Birimi, Güzelbahçe’de yaz aylarının getirdiği artan haşere sorunlarına karşı önemli bir adım attı. İlçe genelinde gerçekleştirilen kapsamlı ilaçlama çalışması, yerel yönetimlerin iş birliğiyle başarıyla tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haşere mücadele ekipleri, Güzelbahçe’de yaz aylarının başlamasıyla birlikte yoğun talep üzerine geniş çaplı bir ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde Maltepe, Yalı, Siteler, Yelki, Kahramandere, Çelebi, Atatürk, Yaka Mahalleleri ile 3 köyde yapılan çalışma, sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi haşerelerle etkili bir mücadele sağladı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında şunları belirtti: “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilaçlama talepleri arttı. İzmir Büyükşehir Belediye’mizin koordinasyonunda bu süreci yönetiyoruz. İlaçlama çalışmaları rögarlar, yağmur suyu ızgaraları, inşaat boşlukları, fosseptikler, dereler ve yavrulama yapabilecek tüm sucul alanları kapsıyor. Ayrıca karasinekler için üreme kaynağı olan çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu konuda Büyükşehir ekiplerimize ve Sayın Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum.”