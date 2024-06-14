Güzelbahçe'de Ilaçlama Çalışmaları Hız Kazandı

Güzelbahçe Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlamak amacıyla ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Güzelbahçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen karasinek ve sivrisinek larva ilaçlama çalışmaları, mahallelerdeki parklar, sulak yeşil alanlar ve sokaklar gibi birçok noktada kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Yaz boyunca sürecek

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasineklerin çoğalması nedeniyle vatandaşlarımızın en çok sıkıntı yaşadığı konulardan biri ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda belediye ekiplerimizle birlikte ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdık. Yeni bir ilaçlama makinesi aldık ve bu sayede etkinliği artırdık. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim önceliğimiz. Yaz boyunca düzenli olarak ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz, böylece vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmelerini sağlayacağız" şeklinde konuştu.