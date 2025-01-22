Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Özelleştirme İdaresi tarafından satışı düşünülen Kahramandere Mahallesi’ndeki kamu arazisine karşı sert tepki gösterdi.

Güzelbahçe’de kamu arazisinin satışı protesto edildi

Güzelbahçe Belediyesi ve ilçedeki vatandaşlar, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan ve Özelleştirme İdaresi eliyle konut alanına çevrilen kamu arazisinin satışına karşı bir araya geldi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özlem Ünsal, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve vatandaşlar, Kahramandere Mahallesi’nde bulunan 11 bin 639 metrekarelik alanın imara açılmasına itiraz etmek için protesto düzenledi.

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Güzelbahçe’de, Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılacak olan Kahramandere Mahallesi’ndeki arazinin, önceden spor tesisi olarak planlanan bir alan olduğunu belirten Başkan Mustafa Günay, bu değişikliğe karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Günay, "Burası spor tesisi alanıydı. Konuta çevrilerek yeni bir rant alanı yaratılmak isteniyor. Buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güzelbahçe, rantbahçe olmayacak" dedi.

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Başkan Mustafa Günay, yaptığı açıklamada, Özelleştirme İdaresi’nin bu alanı satışa çıkarma kararını eleştirerek, "Burası spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için değerli bir alan olmalı, ama bu alanı imara açarak halkın ihtiyaçlarına karşılık vermek yerine, ülkenin boşalan kasasını doldurmayı hedefliyorlar" şeklinde konuştu. Günay, Danıştay’daki dava sonuçlanmadan satışa çıkarılmasına tepki göstererek, "İtirazlarımızı sürdüreceğiz. Bu alanın spor alanı olarak kalması için her türlü hukuki yolu kullanacağız" ifadelerini kullandı.