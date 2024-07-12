Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, seçim vaatlerinden biri olan salça ve üzüm sıkma makinalarını Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylerinde yaşayan köylülere teslim etti. Bu hamle, köylü kadınların üretim süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Köylü Kadınlara Büyük Destek

Güzelbahçe Belediyesi, köylerde yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için harekete geçti. Başkan Mustafa Günay ve meclis üyeleri, Payamlı Köyü’ne giderek makinaları kadınlara teslim etti. Başkan Günay, “Bir sözümüzü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyorum” dedi.

Üretim Süreci Artık Daha Kolay

Makinaların teslimi sırasında konuşan Başkan Günay, “Bu işin hakkından siz gelirsiniz. Siz üreteceksiniz, biz sizden alıp satacağız. Makine bizden, ürünler sizden, satması da bizden” diyerek köylülere destek oldu. Bu açıklamalar, köylü kadınlar için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Başkan Günay'dan seçim vaadi

Başkan Günay, seçim sürecinde köylülerden gelen talepleri dikkate aldıklarını belirtti: “Köylerimizden salça ve üzüm sıkma makinesi talebi gelmişti. Bu talebi yerine getirmek için hemen harekete geçtik. Artık köylülerimiz rahatça üretim yapabilirler. Bu bizim için büyük bir gurur çünkü projelerimizden birini daha hayata geçirdik.”

Köylerden şehre üretim

Güzelbahçe Belediyesi’nin bu girişimi, köylü kadınların ekonomiye katılımını artırmayı ve üretimi desteklemeyi amaçlıyor. Başkan Günay, “Üreten sizlersiniz, yöneten de sizler olacaksınız. Siz üretin, biz ürettiklerinizi sizden alıp pazarlayıp satalım” diyerek köylülerin yanında olduklarını vurguladı.