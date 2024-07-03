Güzelbahçe, Madımak Oteli'nde gericilerin saldırısıyla hayatını kaybeden 33 aydın ve sanatçıyı anmak için duygusal bir konsere ev sahipliği yaptı. Güzelbahçe CHP İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il başkan yardımcıları, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, ve diğer ilçe başkanları ile vatandaşlar bir araya geldi.

"İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuşmasında Madımak Katliamı'nın unutulmayacak bir acı olduğunu vurguladı. "31 yıl önce otel çalışanlarıyla beraber 35 insanımız katledildi. Bu, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımına uğramamalıdır. Siyasi iktidarın yarattığı inanç ayrımcılığına ve baskılara son verilmelidir. Kalbin varsa türkü yakarsın, kalbin yoksa insan yakarsın. Bu katliamları lanetliyor ve unutturmayacağımızı haykırıyoruz" dedi.

"Gelin canlar bir olalım"

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Madımak Katliamı'nın 31 yıldır yanmaya devam ettiğini belirterek, devletin bu katliamla yüzleşmediğini söyledi. Seyrek, "Madımak davasına sahip çıkmak, ülkemizi karanlık zihniyetlerden korumak, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle kaybettiğimiz canları saygıyla anıyor, anıları karşısında eğiliyorum" dedi.

Sanatçılardan duygu dolu anlar

Sanatçı Cem Erdostileri, hayatını kaybedenlerin anısına türküler söyleyerek etkinliğe katılanlara duygusal anlar yaşattı. İlkay Akkaya'nın da sahne aldığı konser, tüm izleyicilerin hep bir ağızdan söylediği Sivas türküsüyle son buldu. Etkinliğin sonunda, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve diğer ilçe başkanları sanatçılara çiçek takdim etti.